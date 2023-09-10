سیاسة

سيروان بابان: المطالبة بانهيار البلاد "جهلٌ سياسي"

وتابع: "في هذا الوقت سيادة البلاد أهم وأقدس من بقاء الأحزاب".
author_image أحمد حاجي
النائب السابق في برلمان إقليم كوردستان سيروان بابان
النائب السابق في برلمان إقليم كوردستان سيروان بابان
کوردستان نائب سابق في برلمان إقليم كوردستان سيروان بابان جهلٌ سياسي

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب سابق في برلمان إقليم كوردستان عن قائمة حراك الجيل الجديد، اليوم السبت، أنه عندما يطالب "سياسي بالاسم" بانهيار بلاده بسبب انتقاده أداء أحزابٍ تُدير الدولة، فإنَّ لديه "جهلاً سياسياً".

وكتب سيراون بابان النائب السابق عن حراك الجيل الجديد، والذي عمل فيما بعد نائباً مستقلاً، على حسابه في موقع الفيسبوك، ذاكراً تجربة "احتلال الكويت"، قائلاً: "الذين يطالبون بانهيار بلادهم هم مثل ذلك الضابط الكويتي الذي كتب رسالة إلى الرئيس العراقي المقبور صدام حسين، يدعوه فيها إلى احتلال بلاده"، واصفاً ذلك الأمر بـ "الجهل السياسي".

وأشار إلى أن "بغداد تخوض حرباً بالوكالة لصالح إيران، واستغلت الانقسام الداخلي الموجود في إقليم كوردستان، وحولته إلى فرصة".

وتابع: "في هذا الوقت سيادة البلاد أهم وأقدس من بقاء الأحزاب"، مشيراً إلى أنه "مهما كان حجم انتقاداتنا لطريقة إدارة الحكم في البلاد، فإننا على الأقل نستطيع أن نضع الحقائق نُصب أعيُننا أثناء الظروف العصيبة ووجود المؤامرات الهدّامة".

وبشأن موقف بغداد، أوضح بابان أن "هناك عقلية متعجرفة في العراق، تعتقد قبل وبعد كل الثورات، أنها شقيقك الكبير الذي لا يُمكن لك أن تكون موجوداً بدونه أو حتى أن تتقدم".

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