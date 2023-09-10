سیاسة

نجل الراحل ياس خضر: والدي لم يوصِ بمسح أرشيفه الفني

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العراق

أربيل (كوردستان24) -أكد نجل الراحل الفنان الكبير ياس خضر، اليوم الأحد، ان ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تشيع بأن هناك وصية للفنان ياس خضر تتضمن مسح ارشفيه الفني عار عن الصحة. 

وقال نجل الراحل ضامن ياس خضر في تصريح صحفي ، "أستغرب من نشر اخبار مزيفة تسيء لتأريخ والدي الذي أفنى حياته في خدمة الفن العراقي الأصيل".

وأضاف، "لا توجد أي وصية صادرة من قبل تفيد بمسح أرشيفه الفني من التلفزيون"، لافتا الى ان "كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن هي اخبار مزيفة رخيصة ليس لها أساس من الصحة".

وأشار الى أن "الفنان ياس خضر قبل ان يتوفى بأسبوع كان قد سجل اغنية جديدة لم تذاع حتى الآن"، موضحا انه "كان متمسكا ومصرا على ان مواصلة مشواره الفني الذي بدأه منذ عام 1961".

 

المصدر : (واع)

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