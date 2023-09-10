المفوضية تعلن موعد إجراء قرعة أرقام المرشحين

أربيل (كوردستان24 ) - أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، أن قرعة أرقام المرشحين ستكون علنية، فيما أشارت إلى أن الاستعدادات مازالت مستمرة لإجراء الانتخابات بموعدها المحدد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، : إن "مجلس المفوضين صادق على العديد من الأنظمة والتعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، منها الأنظمة والإجراءات الخاصة بمرحلة تعزيز سجل الناخبين والتعليمات الخاصة بتسجيل الأحزاب والتحالفات والمرشحين ونظام الحملات الانتخابية ونظام الشكاوى والطعون، إضافة إلى المصادقة على العديد من الأنظمة الفنية والقانونية التي تنضم العملية الانتخابية".

وأكدت، أن "العمل لا زال جارِ، من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد الموافق 18 كانون الأول لهذا العام".

وأشارت إلى، أن "قرعة أرقام المرشحين ستكون علنية، فالمرشحين والتحالفات والأحزاب ورؤساءها وكل ما هم مرتبطين بعملية القرعة سيكونون متواجدين، لذلك فهي تعد قرعة علنية".

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء المقبل 13 أيلول، موعدا لإجراء قرعة أرقام المرشحين من التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات مجالس المحافظات.