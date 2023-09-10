المتحدث باسم وزارة النفط العراقية لكوردستان24: قرار إستئناف  تصدير نفط كوردستان بيد تركيا

أربيل (كوردستان24) - قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لكوردستان 24 اليوم الاحد ، إن "مسألة تصدير نفط كوردستان لم تعد مرتبطة بكل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان والكرة الآن في ملعب تركيا،ويجب أن تسمح بتصدير النفط من كوردستان"،مشيرا اذا ما فتح هذا الباب ، سيتم حل جميع المشاكل".

وكان وزير النفط العراقي حيان عبد الغني قد التقى مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي "ألب أرسلان بيرقدار " في أنقرة يوم الأربعاء، وقال الجانبان في بيان مشترك: "بعد فحص وإصلاح جزء من خط أنابيب النفط العراقي-التركي الذي تضرر بعد الزلازل في 6 فبراير 2023، من المهم استئناف صادرات النفط في أسرع وقت ممكن".

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية "اتفق الوفدان العراقي والتركي على ضرورة استمرار المحادثات ،مضيفا لم يتم تحديد موعد لاستئناف المحادثات بين الوفدين".

وأضاف جهاد: "من حق الذين عانوا من توقف صادرات كوردستان النفطية أن يقدموا شكوى ضد الأطراف الأخرى، وكما يحق للعراق أن يقدم شكوى ضد تركيا، كذلك تركيا من حقها أن تقدم شكوى ضدنا، لكن لحد الان لم يتم إبلاغنا من قبل أي محكمة بأن أنقرة قدمت شكوى ضد بغداد.

وتابع أن "حكومة إقليم كوردستان تقوم بتسليم 50 ألف برميل من النفط يوميا إلى سومو، لكن مشكلتنا الحالية هي تعليق صادرات النفط إلى اميناء جيهان التركي ونأمل في استئناف الصادرات قريبا". وأضاف أن "إيقاف صادرات نفط كوردستان خفضت إمدادات سوق النفط العالمية بنحو 400 ألف برميل يوميا، وهو ما يضر الجميع".