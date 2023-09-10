لجنة الأمن والدفاع النیابية  ستزور كركوك للتحقيق في الاحداث الاخيرة

أربیل (كوردستان24) - قال مريوان قرني عضو البرلمان العراقي لكوردستان24 إن لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ستزور المدينة يوم الثلاثاء للتحقيق في الأحداث الأخيرة التی شهدتها المدینه‌ وأدت لاستشاد أربعة مواطنين كورد .

وستقوم لجنة الأمن والدفاع النيابية بالتحقيق في الاحداث والتوترات التي شهدتها كركوك مطلع الشهر الجاري واستشهاد واعتقال سكان الأحياء الكوردية في المدينة، ثم إعداد تقرير عن نتائج زيارتها ورفعه إلى الجهات المعنية.

بعد أحداث 3 من الشهر الجاري واستشهاد أربعة مواطنين كورد في كركوك، تعقد الوضع في كركوك وتحولت المدينة وخاصة الأحياء الكوردية إلى قواعد عسكرية خوفاً من تظاهرات المواطنين الكورد .