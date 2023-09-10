"السندباد الأحمر" تصوّر طفولة بريّة اخترقتها القصص والأشعار

صدر حديثاً عن منشورات رامينا في لندن رواية السندباد الأحمر للروائي والصحافي اللبنانيّ محمّد الحجيري.

تقدّم السندباد الأحمر عبر شخصية بطلها الفوضويّ الرومانسيّ الحالم صوراً ومفارقات من التاريخ والواقع، فتعيد رسم ملامح

مراحل سابقة من دون تجميل أو ترقيع أو محاكمة، وتغوص عميقاً في النفوس لكشف زيف الشعارات العامية ووهم البطولات

الخائبة.

تمثّل اعترافات بطل الرواية مزيجاً من الألم والسياسة والحبّ والفوضى والخيبة والرجاء، فهو الذي يجمع في شخصيته العديد من الشخصيات التي تجسّد كلّ واحدة منها عالماً مستقلّاً بذاته.

يرسم محمّد الحجيري في روايته صورة سحرية لبطله عبد الجبار الذي يشكّل نموذجاً فريداً يجمع بين الزورباويّة والدونكيشوتيّة، مع لمسة لبنانية لافتة تضفي عليه الفرادة والتميّز، فيعيش حرّاً في داخله ويكون مجبولاً من الخيبات والأوهام، ناهيك عن حالته الجسدية الخاصّة التي توحي لمن يراه وكأنه يكابد كي لا يسقط أرضاً.

يعيش عبد الجبار طفولة بريّة في أكثر من اتجاه اخترقتها القصص والأشعار، تراه أثناء الحرب يمزّق الصور الملصقة على

الجدران لخصومه السياسيين، ثمّ تراه يصير، لمراسه الطويل في طرح الأسئلة المستفزّة وعدم الانصياع للميثولوجيا، مضربَ

مثلٍ بين أقرانه الشبان في التمرّد واللا خضوع، وفوق هذا وذاك يظلّ يشعر أنّه غريب في مجتمع محكوم بالعنف ومعادٍ الحرية.

يشار أنّ لوحة الغلاف للفنان الكوردي السوري بهرام حاجو وتصميم الغلاف للشاعر والفنان ياسين أحمدي. وتقع الرواية في ٢٢٨ صفحة من القطع المتوسط.

تعريف بالمؤلف:

محمد الحجيري: كاتب وروائي من لبنان. نشر أعمالاً روائية وبحثية، منها رواية طيور الرغبة وكتاب العشق السرّيّ..

المثقفون والرقص الشرقي وبوب آرت أم كلثوم.. الحب الصوت السلطة يعمل في الصحافة منذ سنوات، كتب في كبريات

الصحف والمجلات والمواقع العربية كـ النهار والسفير والجريدة والمدن، وبدايات ونزوى الفيصل.

من الرواية:

ما حدث لا ينقضي أبداً، كانت المكتبة تجمع صداقتنا وتصنع أفكارنا، تلك الكتب التي كانتْ تحوي أفكاراً وحكايات، صارت رماداً أسود... هل نقرأ في الرماد ونجعله استعارة للأشياء... تلك التحف التي كانتْ موضوعة على الرفوف أو معلقة على الجدران صارت خردة... النار تبدّل معنى الأشياء. مقتل تلك الكائنات الورقية جعلني خارج زمني، وخارج ذكرياتي.

أراقب المارة، أشعل سيجارة... السيجارة تساعدني على النسيان لكنها لا تطفئ الكآبة الجاثمة على عينيّ. أتذكّر فترات القراءة

والحكايات التي قضيتها من أناس جلسوا في المكتبة لساعات... أتذكّر أشياء وأشياء، والآن لا أستطيع فعل شيء سوى السعي إلى النسيان في مواجهة ذباب الذاكرة... العيش في بيئة يسيطر عليها الغيب، يجعل المرء مكتئباً. أقول لو أمتلك القوّة لما كان لأحدٍ أن يجرؤ على الاقتراب من مكتبتي. أنا على يقين أن البشر يهابون الأقوياء، ويفترسون الضعفاء، نجاهد كثير لنخرج من الغابة ونعود إليها، ولا ضير في القول إنّ الكثيرين يشمتون. أعرف أنّ الحقد مدفون عند الكثيرين ويظهر في لحظات السواد... كنتُ أراقب العمال يرفعون رماد الأشياء، رائحة الحريق لا تزل قويّة وتزكم الأنف، كل الأشياء استسلمت لمارد النار... الشّرر يتطاير من عينيّ... أريد أن أبكي ولا أبكي، أريد أن أستوعبَ ما جرى ولم أستوعبْ. أشعل سيجارة بيدي المرتجفة وخيالي يحترق مثل حطب يابس، وعندما وصل العمال إلى رماد بعض الكتب، ظهر كتاب مذكرات غاندي مع مجموعة أخرى لم تحترق، تدحرجتْ دموعي لاإرادياً مثل صخور عالية، هوتْ في وادٍ سحيق. عانقتْ دموعي رائحة الرماد، وخرجتُ هائما.