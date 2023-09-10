سیاسة

السليمانية تسجل أكثر من 1600 إصابة بـ"الإسهال والغثيان" بين الأطفال خلال شهر

author_image دیار بکر
کوردستان

أربيل (كوردستان24) -اعلنت مديرية صحة السليمانية، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من 1600 حالة إصابة بالاسهال والغثيان والجفاف بين الأطفال خلال شهر واحد فقط.

وقالت المديرية في بيان تابعته كوردستان 24 ، إن "خلال شهر آب المنصرم راجع مستشفى الدكتور جمال رشيد التعليمية الخاصة بالأطفال 16808 أطفال مرضى كان من بينهم 1689 طفل مصاب بالاسهال والغثيان والجفاف".

وكان مدير عام صحة السليمانية قد اعلن الاسبوع الماضي ان الصحة تتعامل مع كل حالات الاصابة بالاسهال والغثيان على أنها إصابات بوباء الكوليرا الذي انتشر في السليمانية مؤخراً وفي مناطق أخرى من الاقليم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف