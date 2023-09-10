إنجاز أكثر من 50 بالمئة من أعمال طريق " سبيلك - خليفان " ذو السايدين

أربيل (كوردستان24) - قال مكتب الاعلام والعلاقات لحكومة اقليم كوردستان في بيان اليوم الاحد ، إن العمل في طريق سبيلك – خليفان ذو السايدين ، والذي يعد أحد المشاريع المهمة لإدارة سوران الذاتية، مستمر وسيكتمل قريباً، ويبلغ طول الطريق 10 كيلومترات وعرضه 16 مترًا، بكلفة 76.5 مليار دينار؛وخلق المشروع أكثر من 400 فرصة عمل للايادي العاملة المحليين.

وكان مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان قد قال في وقت سابق: "لقد أولينا اهتماما كبيرا ببناء الطرق باعتبارها البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان، وقمنا بتنفيذ هذه المشاريع في جميع أنحاء كوردستان،كما اشار لدينا العديد من البرامج في مجال السياحة"، مضيفا "يتم إعداد العديد من التصاميم والخطط لها". لتصبح المنطقة أكثر جاذبية من حيث السياحة والسياح من أجزاء أخرى من إقليم كوردستان والعراق لزيارتها هنا.

وبحسب البيان، فقد تم الانتهاء من أكثر من 50% من مشروع طريق سبيلك – خليفان في إدارة سوران، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال الأخرى قريباً، ويعد المشروع جزءا من طريق هاميلتون الذي يربط بوابة حاج عمران الحدودية بمحافظة اربيل،والذي سيكون سببا في إنعاش القطاع التجاري والسياحي بإدارة سوران.