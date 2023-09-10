سیاسة

وزير التربية لـ مدرّسي كوردستان: مقاطعة المدارس ليست حلاً

تسبب عزوف الحكومة الاتحادية عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه حكومة كوردستان، بعجز الإقليم عن توزيع رواتب موظفيه لشهري تموز وآب الماضيين
author_image Kurdistan24 اربیل
آلان محمد سعيد
آلان محمد سعيد
کوردستان آلان محمد سعيد جمال الحسامي

أربيل (كوردستان 24)- دعت وزارة التربية والتعليم في إقليم كوردستان، مدرّسي ومعلّمي  الإقليم إلى التكاتف في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمرُّ به الحكومة، معتبرةً أن مقاطعة المدارس "ليست  حلاً".

وقال وزير التربية آلان محمد سعيد، "على الحكومة الاتحادية الوفاء بالتزاماتها حيال إرسال حصة حكومة كوردستان من الموازنة الاتحادية، لتأمين رواتب المعلمين والموظفين".

يأتي ذلك، في وقتٍ ترفض بغداد إرسال مستحقات الإقليم المالية رغم أن حكومة كوردستان أوفت  بكافة الالتزامات المطلوبة منها، وفي مقدمتها تصدير النفط إلى شركة سومو العراقية.

وتسبب عزوف الحكومة الاتحادية عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه حكومة كوردستان، بعجز الإقليم عن توزيع رواتب موظفيه لشهري تموز وآب الماضيين.

في غضون ذلك، أوضح محمد سعيد، أنه من "حقِّ المعلمين المطالبة بمستحقاتهم المالية"، لكن في الوقت ذاته جدّد تأكيده على أن "مقاطعة المدارس ليست حلاً".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي 2023- 2024 سيبدأ في الـ 13 سبتمبر أيلول الجاري، داعياً المعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم في الموعد المحدد.

وكان مجلس أمناء المنظمة العربية للتربية، وجّه كتاباً لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني طالبه بضرورة تأمين المستحقات المتأخرة لمعلّمي إقليم كوردستان.

وقال رئيس المجلس جمال الحسامي، في مؤتمرٍ صحفي عقده بأربيل أمس السبت، إن وضع المعلمين في الإقليم سيء وصعب، بسبب عدم استلام رواتبهم منذ شهرين.

 

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