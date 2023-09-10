عدة مروحيات تقصف بشكل مكثف حدود قرية "سگێری" في قضاء العمادية بدهوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في دهوك، اليوم الأحد، أن عدة مروحيات تقصف بشكل مكثف حدود قرية "سگێری" في قضاء العمادية (ئامێدی) بدهوك.

وتتعرض المناطق الحدودية في إقليم كوردستان باستمرار إلى قصف تركي تقول أنقرة إنه يستهدف مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

وكثيراً ما توقع المواجهات الدامية بين حزب العمال الكوردستاني والجيش التركي ضحايا في صفوف القرويين مع إلحاق أضرار بالغة بممتلكاتهم.

كما تسببت المعارك الجارية بين الطرفين، إلى تضرر القطاع السياحي بشكل كبير وحركة نزوح كبيرة من قبل سكان المنطقة، حيث أفرغت عملياً مئات القرى من سكانها، جراء هذه العمليات العسكرية.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني صراعاً مُسلحاً مع أنقرة منذ أربعة عقود، وأسفر الصراع عن سقوط أكثر من 40 ألف قتيل من الجانبين.