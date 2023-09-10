محافظ أربيل يوضّح ماهية اتفاقية التوأمة مع ناشفيل الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن هناك تساؤلات كثيرة حول اتفاقية التوأمة مع مدينة ناشفيل الأميركية، بشأن تسميتها بالتوأمة وليس بالتوأم.

وعن ذلك، أشار خوشناو في بيانٍ له، اليوم الأحد، إلى أن هذا المصطلح عالمي ولم يتم استحداثه.

وفيما يأتي نص البيان:

هناك تساؤلات كثيرة حول اتفاقية التوأمة مع مدينة ناشفيل الأميركية، بشأن تسميتها بالتوأمة وليس بالتوأم.

هذا المصطلح عالمي ولم يتم استحداثه.

التوأمة بين المدن، مصطلح يؤكّد على اتفاقٍ قانوني وإداري بين مدينتين في دولتين مختلفتين، لديهما أوجه تشابه اجتماعية وثقافية، وترغبان بمزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

بموجب الاتفاقية، ستكون إدارتا المدينتين مفتوحتين على بعضهما ضمن المجالات الدبلوماسية والإعلام والفنون والثقافة والتعليم والقانون والرعاية الصحية والإدارة والتعليم العالي والتكنولوجيا والرياضة والتجارة والحوكمة والتعاون والعمل معاً.

لقد تطوّر مبدأ التوأمة بين الدول بعد الحرب العالمية الثانية، فبالإضافة إلى تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بين المدينتين، فهي فرصة للمدن الكبرى للتعاون المباشر والانفتاح على التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وفي الـ 23 مايو أيار 2023، استقبل رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني رئيس بلدية ناشفيل الأميركية جون كوبر، وتباحثا حول اتفاقية التوأمة بين أربيل وناشفيل.

وناشفيل هي عاصمة ولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأميركية، وبحسب إحصائية عام 2020، بلغ عدد سكانها 689 ألف و447 نسمة.

إنها مدينة متنوعة تضمًّ العديد من اللاجئين الكورد، وهي متطورة اقتصادياً وسياحياً وصحياً، ومن المتوقع أن تستفيد أربيل من تجربة ناشفيل.

وأربيل هي المدينة الأولى في الشرق الأوسط والمدينة العاشرة في العالم التي توقع اتفاقية التوأمة مع ناشفيل، وهذا نتاج تقدم أربيل التي يسودها السلام والاستقرار والتعايش المشترك، وأيضاً بفضل جهود حكومة كوردستان المتواصلة وجهود أهالي أربيل في سبيل حياة أفضل.

الشكر والثناء والاحترام والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه الخطوة وقدم الدعم لها.

أوميد خوشناو

محافظ أربيل

10سبتمبر أيلول 2023