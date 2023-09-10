منتخب ألمانيا يطيح بمدربه بعد الخسارة المذلّة ضد اليابان

أربيل (كوردستان24) انتهت حقبة هانز فليك المدير الفني لمنتخب ألمانيا مع "المانشافت" عقب الخسارة التاريخية والمذلة ضد اليابان.

فليك الذي تولى المهمة في صيف 2021، يتعرض لانتقادات عنيفة، منذ الخروج الكارثي لـ"المانشافت" من كأس العالم 2022 في قطر.

وقرر الاتحاد الألماني لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأحد إقالة فليك من منصبه.

القرار اتخذ بشكل رسمي، وذلك بعدما تعرض منتخب ألمانيا لخسارة مذلة على ملعبه أمام اليابان بنتيجة 1-4، مساء السبت الماضي، وذلك في مباراة ودية جمعت المنتخبين.

وجاء قرار اتحاد الكرة الألماني في ظل النتائج الكارثية لفليك، وخسارة منتخب ألمانيا آخر 3 مباريات ودية خاضها، وذلك أمام بولندا، كولومبيا واليابان على الترتيب.

يذكر أن منتخب ألمانيا لعب تحت قيادة فليك في 25 مباراة بكل المناسبات منذ توليه المهمة في صيف 2021، مكتفياً بالفوز في 12 مباراة فقط، مقابل تلقيه 6 هزائم مع تعادله في 7 مباريات.

ومن المتوقع أن يجلس رودي فولر بدلاً من فليك بشكلٍ مؤقت في مقعد المدير الفني، وذلك خلال مواجهة فرنسا الودية مساء الثلاثاء المقبل.

وفيما يخص بديل فليك بشكلٍ دائم، فإن جوليان ناغيلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق هو المرشح المفضل ليحل محل فليك.