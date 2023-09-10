إقليم كوردستان والسعودية يبحثان سبل التعاون في مجال الاستثمار

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، الدكتور محمد شكري، اليوم الأحد، بوكيل وزير الاستثمار السعودي، الدكتور سعد الشهراني.

وأكّد الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره كبار رجال الأعمال والمستثمرين في الشرق الأوسط والخليج، على العمل المشترك بين الإقليم والسعودية.

وقال رئيس هيئة الاستثمار الدكتور محمد شكري، إن حكومة كوردستان تقدم تسهيلات القوانين المتعلقة بحماية الحقوق والامتيازات للمستثمرين الأجانب، بهدف جذبهم وتشجيعهم على الاستثمار بالإقليم.

من جانبه، أشاد وكيل وزير الاستثمار السعودي بإقليم كوردستان وأربيل، لما تشهده من ازدهار وتنمية مستدامة.

معرباً عن أمله في تطوير العلاقات باتجاه العمل المشترك بين هيئة استثمار إقليم كوردستان ووزارة الاستثمار السعودية.

وتعدُّ السعودية من الدول العربية التي لديها عدد كبير من الشركات في إقليم كوردستان لتنفيذ مشاريع استثمارية ضمن قطاعات الزراعة ومنتجات الألبان والنفط والغاز.