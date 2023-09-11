فيلمٌ سينمائي عراقي مرشّح للمنافسة على جائزة أوسكار

أربيل (كوردستان 24)- رشّحت دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة العراقية فيلم "جنائن معلّقة" لمخرجه أحمد ياسين، للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم عالمي في الدورة الـ96 للجائزة الأشهَر سينمائيّاً.

وقالت الدائرة، في بيان، إنّ الترشيح جاء "من أجل تفعيل دور السينما والحراك الفني السينمائي للوصول به إلى مصاف الدول المتقدّمة فنّياً وسينمائيّاً".

مشيرةً إلى أنّ الفيلم حصل على منحة إنتاج من وزارة الثقافة وحقق نجاحات في المهرجانات العربية والدولية وحصل على جوائز عديدة، بحسب رويترز.

الفيلم من بطولة جواد الشكرجي ووسام ضياء وكان عرضه الأول في مهرجان البندقية السينمائي عام 2022 ليجوب بعدها مهرجانات مرموقة في السويد وكوريا الجنوبية والسعودية والأردن، وعُرِض أخيراً في دور السينما بالعاصمة العراقية بغداد.

وكتب مخرج الفيلم أحمد ياسين على الفيسبوك: "كلّي شرف وافتخار بعد الإعلان الرسمي لدائرة السينما والمسرح الذي أشير به بأنّ فيلمنا (جنائن معلقة) تم اختياره لتمثيل العراق في جوائز الـ(أوسكار)".

وأضاف أنّ "هذه الرحلة كانت صراعاً مليئاً بالحب، وتعاوناً بين مواهب استثنائية، وشهادة على قوّة فن السرد... سيُمثّل فيلمنا ثراء السينما العراقية، وعلى أمل أن يكون له صدى لدى الجمهور العالمي".

وتتلقّى أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية ترشيحاً واحداً من كل دولة للمنافسة على جائزة أفضل فيلم عالمي والمخصّصة للأفلام غير الناطقة بالإنكليزية.

ويُقام حفل توزيع جوائز الـ"أوسكار" في العاشر من آذار 2024.