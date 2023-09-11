نيجيرفان بارزاني: ثورة أيلول حملت القيم العليا لشعب مظلوم تواق للحرية والعزة

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس إقليم كوردستان ان ثورة أيلول هي أم ثورات كوردستان إذ حملت القيم العليا لشعب مظلوم تواق للحرية والعزة، مضيفاً ان شعب كوردستان تمكن بفضل ايمانه وصموده وتضحياته بدمائه أن يرغم أعتى الانظمة الدموية في المنطقة ويجبره على الاقرار بحقوق شعب كوردستان.

وقال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان له اليوم بمناسبة ذكرى ثورة أيلول 11 أيلول في بيان له " في الذكرى الثانية والستين لثورة أيلول المجيدة، نحيي الروح الطاهرة لقائد الثورة، البارزاني الخالد، وكل المناضلين والبيشمركة الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداء لحرية الشعب والوطن وتكبدوا المشاق في طريق النضال الصعب، ونستذكرهم بمنتهى الإجلال والتقدير".

وأضاف "إن ثورة أيلول المجيدة هي أم ثورات كوردستان إذ حملت القيم العليا لشعب مظلوم تواق للحرية والعزة. فأضحت الجامع والهوية القومية والوطنية والثقافية لمكونات شعب كوردستان كافة. وأصبحت أملاً كبيراً وأحيت الوعي والمشاعر القومية والوطنية. وأصبحت قضية وداعية للحقوق المشروعة لشعب موحد متلاحم مستعد لكل تضحية من أجل تحقيق النصر وفي سبيل أهدافه العليا ومشروعيتها، وأوصلت صوته لكل العالم".

وأشار نيجيرفان بارزاني الى أنه "في ثورة أيلول المجيدة، تمكن شعب كوردستان بفضل إيمانه وصموده وتضحياته وبدمائه وضحاياه أن يرغم أعتى الأنظمة الدموية في المنطقة ويجبره على الإقرار بحقوق هذا الشعب. فرغم تكالب الأعداء على الثورة، ورغم النكسة، لم تنطفئ شعلة الثورة قط، وأصبحت مكاسب الثورة الأساس لكل المنجزات والحقوق الدستورية التي نالها شعب كوردستان فيما بعد".

وأوضح البيان أنه "وكما كانت وحدة الصف والتلاحم هي مصدر قوة ثورة أيلول وأساسها، نؤكد في هذه الذكرى على وحدة الصف والتلاحم وقبول الآخر والتعاون بين جميع قوى وأطراف ومكونات شعب كوردستان. فهذا هو الطريق الوحيد للتغلب على التحديات والأخطار والصعاب ولحماية الفدرالية والحقوق والمكاسب الدستورية لإقليم كوردستان ولضمان الحاضر وتحقيق مستقبل أفضل لشعب كوردستان".

وأنهى رئيس إقليم كوردستان بيانه قائلاً "تحية للأرواح الطاهرة لشهداء ثورة أيلول وجميع شهداء الحرية".