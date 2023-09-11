" تأكّدوا أننا سنصل إليكم".. إسرائيل تهدّد باغتيال قيادات إيرانية

أربيل (كوردستان 24)- هدّد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" باغتيال قيادات إيرانية، رداً على محاولات طهران استهداف مواطنين إسرائيليين.

وقال رئيس الموساد، ديفيد برنياع، "حان الوقت لجباية الثمن من إيران بطريقة مختلفة، إن إيذاء الإسرائيليين واليهود بأي شكل من الأشكال، سواء من قبل الإيرانيين أو وكلائهم، سيؤدي إلى عمليات في إيران.. في قلب طهران".

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ نظمته جامعة "رايخمان" في هرتسيليا حول الإرهاب، أكّد رئيس الموساد حينها أن تلك العمليات ستشمل "أعلى المستويات القيادية في إيران".

وأضاف: "رسالتنا واضحة وحازمة: لا تخطئوا يا من قرروا إرسال هذه الخلايا، تأكدوا أننا سنصل إليكم وسيتم تحقيق العدالة ليراها الجميع. لقد تم ذلك في الماضي، وسنعمل على رفعه إلى المستوى التالي في المستقبل".

وأشار رئيس الموساد إلى أن إسرائيل أحبطت خلال عام 27 محاولة لاستهداف إسرائيليين في أنحاء أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وفق وكالة الأناضول.

مُشدداً في الوقت ذاته، على الأهمية الكبرى لتشكيل "جبهة موحدة" ضد إيران لكبح جماحها في كافة المجالات وتحصيل ثمن اقتصادي ودبلوماسي وقانوني لنشاطها النووي وأعمالها "الإرهابية" بالمنطقة، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ودعا دول العالم إلى التوقف عن ضبط النفس في مواجهة سلوك إيران، مشيداً بالولايات المتحدة لتحركها النشط لضمان حرية الملاحة في منطقة الخليج في مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب البحري الإيراني".

وعلق بشكل مطول على الأسباب التي دفعت النظام الإيراني إلى الشعور "بالأمان" بشكلٍ أكبر العام الماضي، بما في ذلك صفقات الأسلحة التي أبرمتها إيران مع روسيا.

وقال "كلما زادت ثقة إيران بنفسها، زادت جهودها لتدبير الإرهاب في جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من إيمانها بأن الثمن الذي ستضطر إلى دفعه سيكون متحكما به".