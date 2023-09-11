الرئيس بارزاني: ثورة أيلول تجربة نضالية فريدة وغير مسبوقة شاركت فيها كافة مناطق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس بارزاني ان ثورة أيلول كانت تجربة نضالية وفريدة وغير مسبوقة، شاركت فيها كافة مناطق كوردستان بكافة طبقاته وطوائفه الدينية والعرقية، مضيفاً ان الثورة هي أعظم ثورة سياسية وثورة اجتماعية ومسلحة في آن واحد من أجل الحفاظ على الهوية القومية والدفاع عن الحقوق المشروعة.

وقال الرئيس مسعود بارزاني في ذكرى ثورة أيلول اليوم الاثنين في بيان له "لقد كانت ثورة أيلول هي أعظم ثورة سياسية وثورة مسلحة وثورة جتماعية في آنٍ واحد بالنسبة للشعب الكوردي وذلك من أجل الحفاظ على الهوية القومية والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الكوردي وإرساء قواعد الديمقراطية في العراق".

وأضاف الرئيس بارزاني "لقد كانت ثورة أيلول العظيمة والتي قادها البارزاني الخالد هي تجربة نضالية فريدة وغير مسبوقة شاركت فيها كافة مناطق كوردستان المختلفة وكافة الطبقات وكافة الطوائف الدينية والعرقية في كوردستان".

وأنهى الرئيس بارزاني بيانه قائلاً "في الذكرى الثانية والستون لثورة أيلول، أقدر النضال والتضحيات والعمل الجاد لجميع ثوار وپيشمرگه وكوادر هذه الثورة العظيمة ودورهم الكبير في تسجيل المفاخر لشعبهم".