سیاسة

وفدٌ من كوردستان يصل بغداد للمشاركة في اجتماع هيئة المنافذ الحدودية

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان ريبر أحمد عمر وائلي

أربيل (كوردستان 24)- وصل اليوم الاثنين وفدٌ من حكومة إقليم كوردستان إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في اجتماع الهيئة العامة للمنافذ الحدودية العراقية.

ومن المقرّر أن يلتقي الوفد الذي يترأسه وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، برئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر وائلي، في أمانة مجلس الوزراء.

ومن المتوقّع، بحسب مراسل كوردستان 24، أن يحضر الاجتماع أيضاً مدير عام جمارك الإقليم سامال عبد الرحمن.

وسيقدّم وفد كوردستان خلال اللقاء، تفاصيل إيرادات حكومة الإقليم من المنافذ الحدودية، وذلك التزاماً منها ببنود قانون الموازنة.

ووفقاً لقانون الموازنة الاتحادية، يلتزم إقليم كوردستان شهرياً بتسليم بغداد 50% من حجم إيرادات منافذه الحدودية، مقابل إرسال الحكومة الاتحادية كامل حصة الإقليم من الميزانية.

 

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