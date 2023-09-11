محامون وناشطون يرفعون دعوى قضائية ضد شاسوار عبد الواحد وعدد من النواب

أربيل (كوردستان 24)- رفع عدد من المحامين والناشطين المدنيين ومتطوعين شباب في إقليم كوردستان، دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين يعادون كوردستان منذ سنوات، من بينهم شاسوار عبد الواحد.

وخلال مؤتمرٍ صحفي عُقِد اليوم الاثنين، قال الناشطون في بيانٍ لهم: أولئك الذين يخلقون حالة من عدم الثقة بين أبناء إقليم كوردستان، من خلال نشر تصريحات مضللة بهدف تشويه الرأي العام وتعزيز خطاب الاحتلال، سنقدم جميعهم إلى القضاء.

وأضاف البيان: خلال الشهور الماضية، قال هؤلاء إذا سلّم الإقليم نفطه إلى بغداد فإن الحكومة العراقية سترسل مستحقات الإقليم المالية، وهؤلاء أنفسهم تقدّموا في العاصمة العراقية، باسم شعب كوردستان، بشكوى ضد حكومة الإقليم.

وقال الناشطون: سنقدم جميع هؤلاء إلى المحكمة، وعليهم المثول أمام الشعب الكوردستاني والإجابة على استفساراته حول رواتب الموظفين ومستحقات الإقليم المالية التي تماطل الحكومة الاتحادية بإرسالها.

وتابع البيان: إذا كنتم تهتمون حقاً بمستقبل كوردستان وشعبه، عليكم إثبات ذلك بتحصيل مستحقات الإقليم المالية وحقوق شعبه وانتزاعها من بغداد.

وبحسب البيان، فإن الأشخاص الذين ستُرفع الدعوى القضائية ضدهم هم: النائبان السابقان في البرلمان العراقي غالب محمد وهوشيار عبد الله- رئيس برلمان كوردستان السابق يوسف مامند صادق- ومؤسس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

ولفت البيان: لو كانت الأمور ستجري وفق ما يدعيه هؤلاء، لكانت الحكومة الاتحادية أرسلت جميع رواتب موظفي الإقليم.

وختم الناشطون بيانهم بالقول: هؤلاء وعدة مجموعات أخرى تسببوا من خلال خطاباتهم المضللة وتحريضهم المستمر، بتعطيل حركة الأسواق ووهن نفسية الشعب وتفشي المشاكل الاجتماعية، ما يؤدي إلى إقدام الشباب على الهجرة للخارج.