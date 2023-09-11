رئيس حكومة كوردستان يستقبل السفيرة الأميركية لدى بغداد

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الاثنين، السفيرة الأميركية لدى بغداد ألينا رومانوسكي ووفداً مرافقاً لها.

وتمحورت المباحثات بشأن الحقوق الدستورية والمالية لإقليم كوردستان في قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وأعرب مسرور بارزاني خلال اللقاء، عن أسفه إزاء وجود أطراف تسعى إلى التعامل مع الإقليم بشكلٍ غير عادل وخارج نطاق أحكام قانون الموازنة، رغم تقديم الوفد التفاوضي للإقليم بيانات ومعلومات دقيقة مستندة إلى وثائق قانونية ودستورية إلى بغداد.

وشهد الاجتماع اتفاقاً متبادلاً على أهمية حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، تحت مظلة الدستور من خلال الحوار والمفاوضات.

وفي سياقٍ آخر، ناقش الجانبان الأحداث الأخيرة في محافظة كركوك، مع التشديد على ضرورة تطبيع الأوضاع، وعودة مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني والحفاظ على أمن المحافظة واستقرارها.