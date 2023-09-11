سیاسة

وزير الإعمار يعلن انتهاء دراسة مشروع السكك الحديدية في كوردستان

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان دانا عبد الكريم مشروع السكك الحديدية

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان، دانا عبد الكريم، عن انتهاء دراسة مشروع السكك الحديدية في الإقليم.

وأعرب عبد الكريم في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الاثنين، عن أمله في الانتقال إلى المرحلة التالية في وقتٍ قريب، وهي تصميم المشروع.

وأشار وزير الإعمار والإسكان إلى أن "شركة كوستراس قدمت تقريرها النهائي الخاص بمشروع السكك الحديدية إلى حكومة الإقليم، لتكون بداية جيدة للانتقال إلى المراحل التالية".

واعتبر عبد الكريم خلال المؤتمر الذي حضرته كوردستان 24، أن المشروع مهم جداً لمستقبل إقليم كوردستان، ولباقي المناطق العراقية.

وبحسب وزير الإعمار، فإن هذا المشروع "سيأخذ إقليم كوردستان إلى مستوى آخر سواء في مجال الاقتصاد أو الزراعة الصناعة والسياحة".

معرباً عن أمله بانتقال المشروع في القريب العاجل إلى مرحلة التصميم، ثم مرحلة التنفيذ، بالتعاون مع مؤسسات حكومة الإقليم، خاصةً هيئة الاستثمار.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف