وزير الإعمار يعلن انتهاء دراسة مشروع السكك الحديدية في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان، دانا عبد الكريم، عن انتهاء دراسة مشروع السكك الحديدية في الإقليم.

وأعرب عبد الكريم في مؤتمرٍ صحفي، اليوم الاثنين، عن أمله في الانتقال إلى المرحلة التالية في وقتٍ قريب، وهي تصميم المشروع.

وأشار وزير الإعمار والإسكان إلى أن "شركة كوستراس قدمت تقريرها النهائي الخاص بمشروع السكك الحديدية إلى حكومة الإقليم، لتكون بداية جيدة للانتقال إلى المراحل التالية".

واعتبر عبد الكريم خلال المؤتمر الذي حضرته كوردستان 24، أن المشروع مهم جداً لمستقبل إقليم كوردستان، ولباقي المناطق العراقية.

وبحسب وزير الإعمار، فإن هذا المشروع "سيأخذ إقليم كوردستان إلى مستوى آخر سواء في مجال الاقتصاد أو الزراعة الصناعة والسياحة".

معرباً عن أمله بانتقال المشروع في القريب العاجل إلى مرحلة التصميم، ثم مرحلة التنفيذ، بالتعاون مع مؤسسات حكومة الإقليم، خاصةً هيئة الاستثمار.