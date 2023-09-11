الرئيس بارزاني يستقبل السفيرة الأميركية لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في مصيف صلاح الدين اليوم الاثنين، السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وخلال اللقاء، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة والعراق، والمعوقات والمشاكل التي تواجه العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية العراق الاتحادية والاعتماد على الحوار لحل القضايا.

وأعربت السفيرة الأميركية عن دعم بلادها للحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان من أجل مواصلة الحوار والمفاوضات والتوصل إلى حل مناسب، خاصة فيما يتعلق بالموازنة وغيرها من القضايا العالقة.

كما أبدت رومانوسكي قلقها إزاء التوترات والأحداث التي شهدتها كركوك والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من المواطنين الكورد السلميين.

وفي هذ الصدد، جدّد الرئيس بارزاني دعمه لرئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. مؤكداً أن المحادثات ستستمر للوصول إلى حل للقضايا.

وأكّد الرئيس بارزاني أنهم يتوقعون أن يتّخذ رئيس الحكومة الاتحادية الخطوات اللازمة لتصحيح الوضع والحفاظ على الاستقرار في كركوك.

كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تسبب في الفوضى وسفك الدماء في كركوك

وكان الوضع السياسي في المنطقة والعلاقات بين الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الوكردستاني والحاجة إلى التوافق الداخلي وحل القضايا موضوعاً آخر للاجتماع.

وأكد الرئيس بارزاني أنه لن يتردد في دعم حل المشاكل الداخلية للمنطقة، معتبراً أنه من الضروري سلوك طريق الحوار والاعتدال لحل المشاكل بين الجانبين.