سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان ووفد سعودي يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين الإقليم والمملكة

وأكد رئيس الحكومة على عمق العلاقات التاريخية والودية التي تربط بين إقليم كوردستان والسعودية
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من المملكة العربية السعودية
رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من المملكة العربية السعودية
کوردستان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني المملكة العربية السعودية وكيل وزارة الاستثمار سعد الشهراني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 11 أيلول (سبتمبر) 2023، وفداً من المملكة العربية السعودية برئاسة وكيل وزارة الاستثمار سعد الشهراني.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة العربية السعودية، بما يسهم في تنمية الاستثمار السعودي في العراق وإقليم كوردستان.

وأكد رئيس الحكومة على عمق العلاقات التاريخية والودية التي تربط بين إقليم كوردستان والسعودية، كذلك قدم نبذة عن الإصلاحات الشاملة التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة، ولا سيّما في مجال التنويع الاقتصادي وتوفير التسهيلات للمستثمرين المحليين والخارجيين.

من جانبه، أعرب وكيل وزارة الاستثمار السعودي عن حرص بلاده على توطيد العلاقات مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات، وبالأخص السياحة والزراعة والاستثمار.

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