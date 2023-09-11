مجلس أمن إقليم كوردستان: منفذ تفجير أربيل عضوٌ في حركةٍ تتبع "للعمال الكوردستاني"

أربيل (كوردستان 24)- أكد مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 11 أيلول سبتمبر 2023، أن منفذ تفجير العبوة الناسفة في شارع الـ 60 متري بأربيل، يوم الجمعة 1 أيلول 2023، عضوٌ في حركة الحرية التابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وقال المجلس في بيان، تلقت كوردستان24 نسخة منه، إنه "بعد إجراء التحقيقات من قبل الفرق المختصة التابعة لمجلس أمن إقليم كوردستان، تبين أن الانفجار كان عملاً إرهابياً، باستخدام كيلو غرام واحد من مادة الـ (بي ئي تي إن - PETN)".

وأشار البيان إلى أن "التحقيقات أظهرت أن التفجير نُفذ من قبل شخصٍ يُدعى (زياد جليل خلف)، وهو عضوٌ في حركة الحُرية التابعة لحزب العمال الكوردستاني، ويسكن في ناحية تكية التابعة لقضاء جمجمال في محافظة السليمانية، وجاء إلى أربيل بهدف تنفيذ العملية، وبعد ذلك عاد إلى ناحية تكية".

وشدد على أن "المحكمة أصدرت مذكرة اعتقال بحق المتهم بموجب المادة الثانية (الفقرة الثالثة) من قانون مكافحة الإرهاب، ووجهت طلباً إلى الجهات المعنية في محافظة السليمانية لإلقاء القبض على المتهم وتسليمه إلى الأجهزة الأمنية في مدينة أربيل، ليُحاكم وفق القانون".

وفي يوم الجمعة 1 أيلول سبتمبر 2023، سُمِع عند حدود الساعة 16:29، دوي انفجار على جسر مشاة على شارع الـ 60 متري بأربيل، دون إلحاق أضرار بالمارة أو المركبات العابرة.

ويومها أصدر جهاز مكافحة الإرهاب بياناً، جاء فيه: "إن الصوت الذي سُمع مساء اليوم الجمعة في شارع 60 متري، ناتج عن انفجار عبوة ناسفة على جسر المشاة المقابل لجامع جليل الخياط".

وأكد أن "الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات"، لافتاً إلى أن "التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة".