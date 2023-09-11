سیاسة

محافظ دهوك: ممارسات بغداد ضد الاقليم مخطط لتقويض كيان كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان علي تتر اقليم كوردستان الحقوق الدستورية

أربيل (كوردستان 24)- قال محافظ دهوك علي تتر، اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023، ان ما تمارسه الحكومة الاتحادية بحق إقليم كوردستان، هو مخطط لتدمير شعب كوردستان، وتقويض كيان الإقليم الدستوري.

وقال علي تتر، أن منح الحكومة الاتحادية الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، سيسهم حل جميع مشاكل إقليم كوردستان مع بغداد.

وأشار علي تتر إلى أن تجاهل جميع الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وحصر المشكلة فقط في مسألة الرواتب يشكل خطرا كبيرا على مستقبل إقليم كوردستان، الذي يعاني من تهميش الحكومة الاتحادية لكافة حقوقه.

وأشار تتر، الى أن هناك خطر على وجودنا على أرضنا، وعلى لغتنا وثقافتنا، وكافة حقوقنا الدستورية في اطار الحقوق الاتحادية وغيرها من الحقوق الوطنية.

في غضون ذلك، قال علي تتر إن المخاطر أكبر مما يعتقد البعض، وإن ما تمارسه حكومة بغداد هو مخطط لتجويع وتدمير ومحو شعب كوردستان من أرضه وتقويض للمكاسب التي حققها بدماء وتضحيات آلاف الشهداء.

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