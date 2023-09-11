سیاسة

ريبر أحمد والأعرجي يبحثان المخاوف الأمنية المشتركة وسبل تنفيذ اتفاقية سنجار

author_image سوار أحمد
کوردستان قاسم الاعرجي ريبر أحمد

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، ومستشار الأمن القومي العراقي، المخاوف الأمنية المشتركة وسبل تنفيذ اتفاقية سنجار.

والتقى وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، بقاسم الاعرجي، على هامش زيارته الى العاصمة الاتحادية بغداد.

ونشر ريبر أحمد على موقعه في إكس "تويتر سابقا"، "خلال زيارتي إلى بغداد ، عقدت اجتماعا مثمرا مع قاسم الأعرجي ، مستشار الأمن القومي".

واضاف أحمد أيضا إنه تم خلال الاجتماع بحث المخاوف الأمنية المشتركة وسبل تنفيذ اتفاقية سنجار.

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