سیاسة

بعد أحداث الـ 16 اكتوبر 2017.. الكورد يفقدون 142 منصباً في كركوك

author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- بعد أحداث الـ 16 من اكتوبر تشرين الأول 2017، انتُزِع من الكورد في كركوك 143  منصباً إدارياً وأمنياً، أبرزها منصب المحافظ، إضافةً إلى السيطرة على ممتلكات المواطنين ضمن المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان.

ويتطلع الكورد إلى التغيير ومحاولة استعادة حقوقهم المسلوبة، من خلال الزيارة التي ستنفذها لجنة من بغداد والتي تقررت في الاجتماع الأخير لقادة ائتلاف إدارة الدولة وممثلين عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ويقول مواطنون كورد إن المشاكل التي تحدث في كركوك مخطط لها، لذا يطالبون بتغيير الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ولجنة برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين بزيارة كركوك، فبالإضافة إلى التحقيق في المشاكل التي وقعت مؤخراً، من المقرر أن تقرر تغيير عدة مناصب إدارية وأمنية.

وقالت البرلمانية العراقية نجوى حميد كاكيي، لكوردستان 24، إن "قرار تغيير جميع المناصب في كركوك سيتم اتخاذه. يجب أن يكون هناك توازن بين جميع المكونات".

ويبلغ مجموع المناصب التي انتُزِعت من الكورد في كركوك منذ أحداث الـ  16 اكتوبر تشرين الأول 2017 (142) منصباً، من أهمها:

منصب محافظ كركوك- قائممقام كركوك- مدير عام الصحة- مدير الزراعة- رئاسة جامعة كركوك قائممفام داقوق ودوبز.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف