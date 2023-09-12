بعد أحداث الـ 16 اكتوبر 2017.. الكورد يفقدون 142 منصباً في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- بعد أحداث الـ 16 من اكتوبر تشرين الأول 2017، انتُزِع من الكورد في كركوك 143 منصباً إدارياً وأمنياً، أبرزها منصب المحافظ، إضافةً إلى السيطرة على ممتلكات المواطنين ضمن المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان.

ويتطلع الكورد إلى التغيير ومحاولة استعادة حقوقهم المسلوبة، من خلال الزيارة التي ستنفذها لجنة من بغداد والتي تقررت في الاجتماع الأخير لقادة ائتلاف إدارة الدولة وممثلين عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ويقول مواطنون كورد إن المشاكل التي تحدث في كركوك مخطط لها، لذا يطالبون بتغيير الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة.

ومن المقرر أن تقوم لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ولجنة برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين بزيارة كركوك، فبالإضافة إلى التحقيق في المشاكل التي وقعت مؤخراً، من المقرر أن تقرر تغيير عدة مناصب إدارية وأمنية.

وقالت البرلمانية العراقية نجوى حميد كاكيي، لكوردستان 24، إن "قرار تغيير جميع المناصب في كركوك سيتم اتخاذه. يجب أن يكون هناك توازن بين جميع المكونات".

ويبلغ مجموع المناصب التي انتُزِعت من الكورد في كركوك منذ أحداث الـ 16 اكتوبر تشرين الأول 2017 (142) منصباً، من أهمها:

منصب محافظ كركوك- قائممقام كركوك- مدير عام الصحة- مدير الزراعة- رئاسة جامعة كركوك قائممفام داقوق ودوبز.