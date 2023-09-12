الدليمي: هناك مقترحات لفصل رواتب موظّفي الإقليم عن "الإنفاق الفعلي"

أربيل (كوردستان 24)- ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، مسألة تأخّر الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان عن شهري تموز وآب الفائتين.

وقالت نائبة رئيس اللجنة، إخلاص الدليمي، إن الحكومة الاتحادية ربطت رواتب موظفي الإقليم بـ "الإنفاق الفعلي"، بينما لا توجد أي مشكلة في رواتب باقي المناطق العراقية الأخرى.

مؤكّدةً أن اللجنة توصّلت لاتفاقٍ ينصُّ على دراسة كافة المقترحات التي عُرِضت، ومحاولة إيجاد حلٍّ للمشكلة القائمة.

وأوضحت الدليمي في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن هناك مقترحات لفصل رواتب موظّفي الإقليم عن "الإنفاق الفعلي"|، لأنه لا ينبغي المساس برواتب الموظفين أو خلطها بمواضيع أخرى.

وقالت: من غير المقبول التدخّل في مسألة رواتب موظفي الإقليم أو المناطق الأخرى، لأنها (الرواتب) قضية خاصة يجب استبعادها عن الإنفاق الفعلي.

وأضافت: كان اجتماع اللجنة المالية يهدف لمناقشة جميع تلك النقاط.

إلى ذلك، اعتبرت الدليمي أن إعلان الموازنة كان مصدر تفاؤل، ليس فقط لشعب إقليم كوردستان؛ بل لدى جميع المناطق العراقية، لكن لم يتم فعل أي شيء.

مشيرةً إلى أن الحكومة العراقية تقول إن هناك مشاكل في آلية تطبيق قانون الموازنة، بسبب وجود عدة قوانين في هذا المنحى.

وتابعت: الحكومة الاتحادية اكتفت بربط رواتب موظفي الإقليم بالنفقات الفعلية التي لم تُصرف بعد، بعكس المناطق العراقية التي يحصل موظفوها على رواتبهم بانتظام.

وتساءلت الدليمي، ما ذنب الموظفين في حكومة إقليم كوردستان أن يصيروا ضحايا لمثل هذه القوانين؟.

وختمت نائبة رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي حديثها بالقول: اتفق المجتمعون على مناقشة جميع المقترحات بهدف إيجاد حلٍّ بهذه القضية.