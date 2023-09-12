سیاسة

الدليمي: هناك مقترحات لفصل رواتب موظّفي الإقليم عن "الإنفاق الفعلي"

"ربطت بغداد رواتب موظفي الإقليم بالنفقات الفعلية التي لم تُصرف بعد، بعكس المناطق العراقية التي يحصل موظفوها على رواتبهم بانتظام"
author_image Kurdistan24 اربیل
إخلاص الدليمي
إخلاص الدليمي
کوردستان إخلاص الدليمي اللجنة المالية

أربيل (كوردستان 24)- ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، مسألة تأخّر الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان عن شهري تموز وآب الفائتين.

وقالت نائبة رئيس اللجنة، إخلاص الدليمي، إن الحكومة الاتحادية ربطت رواتب موظفي الإقليم بـ "الإنفاق الفعلي"، بينما لا توجد أي مشكلة في رواتب باقي المناطق العراقية الأخرى.

مؤكّدةً أن اللجنة توصّلت لاتفاقٍ ينصُّ على دراسة كافة المقترحات التي عُرِضت، ومحاولة إيجاد حلٍّ للمشكلة القائمة.

وأوضحت الدليمي في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن هناك مقترحات لفصل رواتب موظّفي الإقليم عن "الإنفاق الفعلي"|، لأنه لا ينبغي المساس برواتب الموظفين أو خلطها بمواضيع أخرى.

وقالت: من غير المقبول التدخّل في مسألة رواتب موظفي الإقليم أو المناطق الأخرى، لأنها (الرواتب) قضية خاصة يجب استبعادها عن الإنفاق الفعلي.

وأضافت: كان اجتماع اللجنة المالية يهدف لمناقشة جميع تلك النقاط.

إلى ذلك، اعتبرت الدليمي أن إعلان الموازنة كان مصدر تفاؤل، ليس فقط لشعب إقليم كوردستان؛ بل لدى جميع المناطق العراقية، لكن لم يتم فعل أي شيء.

مشيرةً إلى أن الحكومة العراقية تقول إن هناك مشاكل في آلية تطبيق قانون الموازنة، بسبب وجود عدة قوانين في هذا المنحى.

وتابعت: الحكومة الاتحادية اكتفت بربط رواتب موظفي الإقليم بالنفقات الفعلية التي لم تُصرف بعد، بعكس المناطق العراقية التي يحصل موظفوها على رواتبهم بانتظام.

وتساءلت الدليمي، ما ذنب الموظفين في حكومة إقليم كوردستان أن يصيروا ضحايا لمثل هذه القوانين؟.

وختمت نائبة رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي حديثها بالقول: اتفق المجتمعون على مناقشة جميع المقترحات بهدف إيجاد حلٍّ بهذه القضية.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف