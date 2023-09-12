الأمن والدفاع البرلمانية تحقّق في أحداث كركوك

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن تزور لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء، كركوك للتحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة.

وقال عضو اللجنة، مريوان قرني لـ كوردستان 24، إن اللجنة ستفتح تحقيقاً حول استشهاد 4 مواطنين كورد والاضطرابات التي عمّت كركوك مؤخّراً، ورفع تقريرها إلى الجهات المعنية.

وفي الـ 25 أغسطس آب الفائت، احتشدت مجموعة من العرب الوافدين، بدعمٍ من الحشد الشعبي، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، رفضاً لقرار رئيس الحكومة العراقية بعودة الحزب إلى المدينة.

وترافقت تلك الاحتجاجات التي ساندها الحشد الشعبي، قطعاً للطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل، تسبب بتوقف أعمال المواطنين وحركة الأسواق.

وفي الـ الثاني من سبتمبر أيلول الجاري، تظاهر مئات المواطنين الكورد ضد إغلاق الطرقات، لكن القوات الأمنية واجهتها بالرصاص الحي والتي أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين كورد وإصابة 15 آخرين.

وتعدُّ محافظة كركوك من ضمن المناطق المتنازع عليه بين أربيل وبغداد، ووفقاً للمادة 140 من الدستور العراقي لعام 2005، كان يفترض البت في مستقبل المحافظة ، وباقي المناطق المتنازع عليها الأخرى، منذ عام 2007 على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.