وزيرا خارجية العراق والنمسا يبحثان عدة ملفات مشتركة

أربيل (كوردستان 24)- بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ، عدداً من الملفات، وفي مقدمتها العلاقات السياسية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين في مؤتمرٍ صحفي مشترك اليوم الثلاثاء، إن المباحثات تضمنت عمل الشركات النمساوية في العراق وإعادة الطيران للخطوط الجوية النمساوية لعودة رحلاتها إلى العراق.

واعتبر حسين أن عودة الطيران النمساوي "مهمة جداً لربط العراق بأوروبا"، مشيراً إلى أن "العراق يسعى لإعادة الطيران المباشر إلى أوروبا بدلاً من الترانزيت عبر تركيا وقطر".

وأشار إلى أن "الاتفاقية الأمنية مع النمسا لا تعني إضافة قوات أجنبية في العراق"، لافتاً أن "الاتفاقية الأمنية مع النمسا تسند إلى المشورة والتدريب والتعاون المتبادل".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، عن إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد.

وقال شالنبرغ إن "زيارته إلى بغداد جاءت بناء على دعوة من وزير الخارجية فؤاد حسين لإعادة افتتاح السفارة النمساوية في بغداد ولبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وأكد أنه "سيوقع اتفاقية في مجال الأمن الداخلي بالعراق"، مشيراً الى أن "هذه "الاتفاقية يجب أن تأخذ دورها الصحيح".

وأشار الى أن "العراق يلعب دوراً مهماً في استقرار المنطقة وأن زيارته تهدف إلى تعميق العلاقات في مجالات عدة".

وأغلقت النمسا سفارتها في بغداد منذ عام 1991 ولم يكن لها سوى بعثة تجارية في بغداد، وطلب العراق من فيينا مراراً عودة بعثتها الدبلوماسية إلى بغداد.

وفي أيلول/سبتمبر 2021، دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال لقائه بوزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ في فيينا، إلى إعادة فتح السفارة النمساوية في بغداد، التي تعمل في الأردن منذ أكثر من 30 عاماً.

وفي آب/أغسطس 2022، قررت الحكومة النمساوية إعادة فتح سفارتها في بغداد والارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية مع العراق إلى مستوى أعلى.