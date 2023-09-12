رئيس حكومة كوردستان يعزّي بوفاة الفنان بيتوجان

أربيل (كوردستان24)- وجه رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني برقية تعزية لعائلة الفنان الكوردي الراحل بيتوجان، الذي توفي مساء أمس بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز الـ68 عاماً في السويد.

وقال رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني في برقية التعزية "ببالغ الحزن والاسى، تلقيت نبأ وفاة الفنان الكوردي الشهير بيتوجان".

وأضاف رئيس الحكومة في برقيته "كان الراحل فناناً وطنياً وموهوباً، وقدم الكثير للفن والموسيقى الكوردية، أتقدم لعائلته بالتعازي وأسال الله له الرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان".