نائبٌ كوردي: إقليم كوردستان جزءٌ حي من جسدٍ ميت اسمه العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو برلمان إقليم كوردستان في الدورة التشريعية الخامسة، ريبوار بابكاي، إن موقف بغداد تجاه أربيل هو استمرارٌ لسياساتٍ سابقة اتبعتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة كوردستان.

جاء ذلك، تعليقاً على عزوف الحكومة العراقية عن إرسال مستحقات إقليم كوردستان المالية، رغم وفائه بكافة الالتزامات المترتبة عليه بناءً على قانون الموازنة.

وقال في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن بغداد تحارب إقليم كوردستان سياسياً، وبما أننا على أعتاب الانتخابات، فإن القوى الشيعية تحاول التغطية على إخفاقاتها بنقل أزماتها الداخلية إلى خارج العراق عبر محاربة الإقليم.

وأضاف: تريد بعض القوى الشيعية توجيه رسالةٍ إلى الرأي العام العراقي، مفادها أن مصدر المشاكل والخلافات هو حكومة إقليم كوردستان.

وأشار النائب الكوردي إلى أن إقليم كوردستان جزءٌ حي من جسدٍ ميت اسمه العراق، لذلك لا تستطيع الحكومة الاتحادية تشويه الجزء الحي الذي يمدُّ باقي أجزاء العراق بالأوكسجين.

في غضون ذلك، أوضح بابكاي أن "الموازنة الاتحادية رغم أنها لم تذكر رواتب موظفي الإقليم، لكن القانون يقول إن على بغداد تسليم مستحقات كوردستان المالية، من ضمنها رواتب الموظفين".

وبشأن مبلغ 500 مليار دينار الذي تقول بغداد إنها ستقرضه للإقليم، قال بابكاني: القرض الذي تتحدث عنه الحكومة الاتحادية غير مدرج ضمن قانون الموازنة.

وتابع: هذا التصرف الذي تتبعه بغداد تجاه أربيل، يعني أن إقليم كوردستان ليس جزءاً من العراق، لأن القروض تُمنح من دولة إلى دولة أخرى، أو بنك دولي لدولة ما.