فؤاد حسين: سأزور طهران غدا لتبادل الآراء حول الاتفاقية الأمنية

أربيل (كوردستان24) - قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بلاده ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية الأمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف حسين اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي مع نظيره النمساوي في بغداد: "اتخذنا الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود العراقية الإيرانية ولهذا الغرض سأسافر إلى طهران غدا، للتحدث مع المسؤولين الإيرانيين".

وتابع أن استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار غير مسموح، قائلا: اتخذنا الإجراءات اللازمة لإبعاد المجاميع المعارضة من الحدود العراقية الإيرانية ولا نقبل أن تكون السيادة الوطنية للعراق مهددة.

وأشار إلى أن علاقات العراق مع إيران قوية وهذه العلاقة تمنع استخدام العنف مؤكدا: أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لمهاجمة إيران من قبل بعض الجماعات.

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أن العراق متمسك بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الجانب الإيراني بشأن انسحاب المجموعات المسلحة من الحدود بين إيران والعراق ونقلها إلى معسكرات بعيدة عن الحدود وعميقة في أراضي إقليم كوردستان العراق مضيفا: غداً في طهران أتبادل الآراء حول تنفيذ هذا الاتفاق من قبل الجانبين.

كما أعلن عن إبرام اتفاقية أمنية مع النمسا موضحا: أن الاتفاقية تعني إضافة قوات أجنبية إلى العراق، لكن هذه الاتفاقية الأمنية مبنية على التشاور والتدريب والتعاون المتبادل.

يذكر أنه سيزور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين العاصمة طهران، غدا الأربعاء، للتحدث مع المسؤولين الإيرانيين.