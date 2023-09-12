وزير الخارجية النمساوي يزور إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يصل وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، مساء اليوم الثلاثاء، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

وبحسب المعلومات الواردة لكوردستان24، فإن وزير الخارجية النمساوي، سيصل في زيارة رسمية الى مطار أربيل الدولي.

وخلال زيارته، سيلتقي وزير الخارجية النمساوي برئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ويبحث معه تطوير العلاقات بين بلاده وإقليم كوردستان.

وتتمتع النمسا بعلاقة طويلة الأمد مع إقليم كوردستان وسبق أن افتتحت مكتبها التجاري في أربيل، وقامت الخطوط الجوية النمساوية بتشغيل رحلات مباشرة بين إقليم كوردستان وبلاده منذ عام 2006، وهي أول شركة طيران أوروبية.

وفي شباط فبراير 2022، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية النمساوية جيرهولد فولمر، وأوسكار ويستنجر، السفير النمساوي في الأردن والعراق، وبحث معهم تطور العلاقات بين البلدين.

وفي الآونة الأخيرة، زار كبار المسؤولين النمساويين إقليم كوردستان عدة مرات، وفتحت حكومة إقليم كردستان بعثات دبلوماسية هناك.

ووصل وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، مساء الاثنين 11 أيلول/سبتمبر 2023، إلى بغداد في زيارة رسمية، وأعلن إعادة فتح سفارة بلاده في العراق بعد مرور أكثر من 30 عاما.