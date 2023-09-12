حملة لجمع تواقيع نواب البرلمان العراقي لإرسال رواتب موظفي اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يقوم نواب كورد في مجلس النواب العراقي12 أيلول/سبتمبر 2023، بحملة جمع تواقيع النواب، في قاعة البرلمان للضغط على الحكومة الاتحادية لإرسال رواتب لموظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان.

وقال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، أنه داخل قاعة البرلمان العراقي وبإشراف شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، يتم جمع التوقيعات حتى يتمكن البرلمان العراقي من اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا والضغط على الحكومة الاتحادية لإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأشار سيبان شيرواني إلى أن جميع الكتل الكوردية وبعض الكتل العراقية قد وقعت وحتى الآن تم جمع 96 توقيعا.

وأضاف: "سنفعل كل ما هو ضروري للحصول على حقوق موظفينا والتأكد من أن هذا الوضع السيء لن يستمر على هذا النحو".