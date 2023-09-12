سیاسة

حملة لجمع تواقيع نواب البرلمان العراقي لإرسال رواتب موظفي اقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان تواقيع البرلمان العراقي رواتب موظفي كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يقوم نواب كورد في مجلس النواب العراقي12 أيلول/سبتمبر 2023، بحملة جمع تواقيع النواب، في قاعة البرلمان للضغط على الحكومة الاتحادية لإرسال رواتب لموظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان.

وقال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، سيبان شيرواني، أنه داخل قاعة البرلمان العراقي وبإشراف شاخوان عبد الله، نائب رئيس البرلمان العراقي، يتم جمع التوقيعات حتى يتمكن البرلمان العراقي من اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا والضغط على الحكومة الاتحادية لإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وأشار سيبان شيرواني إلى أن جميع الكتل الكوردية وبعض الكتل العراقية قد وقعت وحتى الآن تم جمع 96 توقيعا.

وأضاف: "سنفعل كل ما هو ضروري للحصول على حقوق موظفينا والتأكد من أن هذا الوضع السيء لن يستمر على هذا النحو".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف