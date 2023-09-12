انطلاق العمل بمشروع المياه النظيفة في عقرة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت مؤخرا أعمال مشروع المياه النظيفة الصالحة للشرب في قضاء عقرة التابع لمحافظة دهوك، باعتباره واحدا من بين أكبر وأهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي خططت لتنفيذها الحكومة التاسعة لإقليم كوردستان، في إطار جهودها ومساعيها المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات لمواطني الإقليم.

وسيتم تشييد المشروع على نهر الزاب الكبير، ومن المؤمل أن يساهم بتوفير المياه النظيفة الصالحة للشرب لسكان القضاء والقرى المحيطة به، وبالتالي إنهاء مشكلة نقص المياه هناك، وفق ما نقلت دائرة الإعلام والمعلومات.

وقد خصص رئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، مبلغ 109 مليارات دينار لإنجاز المشروع الذي يصل طوله الى 114 كيلومترا، وتبلغ طاقته الإنتاجية 72 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميا، ومن المتوقع أن يكتمل مد خط أنابيبه في غضون 14 شهرا.

وفي هذا السياق، أكد مدير مشروع مياه عقرة، هوار حمه أمين، أنه "تم تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية على مستوى الإقليم، خلال إدارة الحكومة التاسعة وهناك مشاريع أخرى من المخطط تنفيذها. وقد نُفّذ مشروع مياه عقرة الاستراتيجي بدعم ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، لتوفير المياه النظيفة لأهالي منطقة عقرة ومحيطها".

وتجدر الإشارة الى أن معدل الإنفاق السنوي لتوفير مياه الشرب في إقليم كوردستان يقدّر بحوالي 552 مليار دينار، حيث توفر الحكومة 6062784 متر مكعب من المياه النظيفة يومياً للمواطنين من خلال 81 مشروعاً و5787 بئراً.