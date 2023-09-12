سیاسة

وزير الخارجية النمساوي يصل أربيل

author_image سوار أحمد
کوردستان النمسا وزير الخارجية اربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، اليوم الثلاثاء 12 أيلول سبتمبر 2023، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

وكان في استقبال الوزير النمساوي في مطار أربيل الدولي، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

ومن المقرر أن يلتقي الكسندر شالنبرغ مع الرئيس بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وستكون مسألة فتح القنصلية العامة النمساوية في اقليم كوردستان وتطوير علاقاتها مع اقليم كوردستان جزءا من المباحثات.

وتتمتع النمسا بعلاقة طويلة الأمد مع إقليم كوردستان وسبق أن افتتحت مكتبها التجاري في أربيل، وقامت الخطوط الجوية النمساوية بتشغيل رحلات مباشرة بين إقليم كوردستان وبلاده منذ عام 2006، وهي أول شركة طيران أوروبية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف