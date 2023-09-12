وزير الخارجية النمساوي يصل أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، اليوم الثلاثاء 12 أيلول سبتمبر 2023، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

وكان في استقبال الوزير النمساوي في مطار أربيل الدولي، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

ومن المقرر أن يلتقي الكسندر شالنبرغ مع الرئيس بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وستكون مسألة فتح القنصلية العامة النمساوية في اقليم كوردستان وتطوير علاقاتها مع اقليم كوردستان جزءا من المباحثات.

وتتمتع النمسا بعلاقة طويلة الأمد مع إقليم كوردستان وسبق أن افتتحت مكتبها التجاري في أربيل، وقامت الخطوط الجوية النمساوية بتشغيل رحلات مباشرة بين إقليم كوردستان وبلاده منذ عام 2006، وهي أول شركة طيران أوروبية.