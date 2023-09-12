يادكار محمود: ضغوط الكتل الكوردية لصرف رواتب موظفي الإقليم مستمرة

أربيل (كوردستان 24)- قالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي يادكار محمود، ان الكتل الكوردية في مجلس النواب العراقي، تواصل الضغط، مشيرة الى أنها ستتخذ خطوات أخرى لإرسال رواتب موظفي إقليم كوردستان.

وقالت يادكار محمود، لكوردستان24، ان الكتل الكوردية جميعها، قامت بالتوقيع ضمن حملة التوقيعات التي أطلقت داخل البرلمان العراقي، بغرض الضغط على الحكومة الاتحادية لإرسال رواتب موظفي كوردستان.

وأضافت أن حملة التوقيعات، هي إحدى الخطوات التي قام بها النواب الكورد، بهدف تشكيل ضغط على حكومة بغداد، مؤكدة أن هنالك خطوات أخرى، وأنه سيتم تكثيف الضغط بهذا الاتجاه ومن ثم ينتظرون القرارات والإجراءات من جانب الحكومة الاتحادية".

وأشارت محمود إلى أن الأزمة التي يعاني منها إقليم كوردستان لن تضر بالاقليم فحسب، بل ستضر أيضا بحكومة رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، وستسهم في عدم الاستقرار السياسي في العراق.

وقام نواب كورد في مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء 12 أيلول/سبتمبر 2023، بحملة جمع تواقيع النواب، في قاعة البرلمان للضغط على الحكومة الاتحادية لإرسال رواتب لموظفي ومتقاعدي إقليم كوردستان.