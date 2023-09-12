البرلمان العراقي يصوت على استحداث محافظة حلبجة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي يوم الخميس المقبل، على استحداث "محافظة حلبجة" كمحافظة جديدة في البلاد، اضافة الى مناقشة قوانين أخرى.

ونشر مجلس النواب العراقي اليوم (الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023) جدول أعمال جلسة البرلمان رقم 15 والمقررة الخميس المقبل، 14 ايلول 2023، والذي تضمن "التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة"، و "التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أعلن في 13 آذار 2023، موافقة المجلس على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وتحويله الى مجلس النواب للتصويت عليه.

وبتصويت البرلمان العراقي، ستكون حلبجة المحافظة الـ 19 على مستوى العراق، والرابعة رسميا على مستوى إقليم كوردستان بعد اربيل والسليمانية ودهوك.