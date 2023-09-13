مسرور بارزاني: سأزور بغداد لحلِّ المشاكل العالقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن عزمه لزيارة العاصمة العراقية، بغداد، لمحاولة حل المشاكل العالقة بشكلٍ سلمي.

وقال مسرور بارزاني في كلمةٍ له خلال إعلان بداية العام الدراسي الجديد تزامناً مع افتتاح المدرسة المتوسطة المختلطة في القرية الكورية بأربيل: صبرنا الطويل لا يعني ضعف إقليم كوردستان، لكن ما يهمنا هو عدم جعل المشاكل بيننا وبين بغداد تأخذ منحىً آخر.

وأضاف: نرغب في حلِّ مشاكلنا العالقة سلمياً، ويجب علينا ضمان كافة المستحقات المالية لشعب كوردستان وحقوقه الدستورية.

وتابع: نرغب بلقاء الأحزاب السياسية ومعرفة سبب هذا التعامل غير الجيد مع شعب كوردستان، عندما يحتضن الشعب الكوردستاني جميع العراقيين ويستقبلهم، من المفترض والمتوقع أن يدافع الشعب العراقي الآن عن حقوق شعب كوردستان. نريد أن نعرف لماذا يتبنّون سياسة تجويع شعب كوردستان.

وزاد: نؤمن ونُدرك بأن انتصار إقليم كوردستان هو انتصار للعراق كله، وإن الازدهار الاقتصادي في الإقليم، هو انتعاش اقتصادي لكل العراق.

وأشار مسرور بارزاني إلى بعض المشاكل والاتفاقيات بين أربيل وبغداد، وقال: خلال زياراتنا السابقة إلى بغداد، توصلنا إلى العديد من الاتفاقيات المثمرة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونعتقد بأن تلك الاتفاقيات ستسهم في تحقيق مزيد من الاستقرار للعراق والإقليم.

وأعرب مسرور بارزاني عن أسفه لأن تلك الاتفاقيات مع السوداني "لم يتم تنفيذها"، مؤكّداً "أننا مصرّون مرة أخرى على إيجاد حلول لهذه المشاكل، وخلال زيارتنا القادمة سنبذل قصارى جهدنا لحل المشاكل سلمياً".