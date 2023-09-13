نيجيرفان بارزاني : لا ينبغي إقحام الرواتب بالصراعات السياسية

أربیل (كوردستان24) -شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاربعاء ، على ضرورة عدم إقحام مسألة رواتب موظفي كوردستان بالصراعات السياسية، في حين أعلن أنه ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني سيزوران العاصمة بغداد .

وقال نیجیرفان بارزاني إن وفدا رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني سيزور بغداد قريبا لحل القضايا المتعلقة بمستحقات ورواتب موظفي كوردستان .

وأضاف ، أنهم لا يريدون أن يصبح إقليم كوردستان مصدر تهديد للدول المجاورة،مشيرا إن هناك اتفاقية أمنية بين العراق وإيران وإقليم كوردستان وجميعهم ملتزمون بتلك الاتفاقية.

تصريحات نيجيرفان بارزاني جاءت بعد أجتماعه بوزير الخارجية النمساوي الكساندر شالنريك اليوم في اربيل ، حيث يزور وزير الخارجية النمساوي كوردستان وسيلتقي ايضا بالرئيس بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني .

ووصل وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، مساء امس الثلاثاء 12 أيلول سبتمبر 2023، إلى عاصمة إقليم كوردستان أربيل.

وكان في استقبال الوزير النمساوي في مطار أربيل الدولي، مسؤول مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين.

قال مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، ان المستثمرين النمساويون يسعون للحصول على فرص للاستثمار في إقليم كوردستان.

وقال دزيي لكوردستان24، أن هناك علاقة قوية بين الشعبين، وكذلك حكومة النمسا وحكومة إقليم كوردستان ويحاول المستثمرون النمساويون الحصول على الاستثمارات في إقليم كوردستان.

وأشار مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، الى ان للنمسا علاقة قوية تاريخيا مع شعب كوردستان، مؤكدا أن شعبها يكن الاحترام والتقدير لقضية شعب كوردستان.

ومن المقرر أن يلتقي الكسندر شالنبرغ مع الرئيس بارزاني ورئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، وستكون مسألة فتح القنصلية العامة النمساوية في اقليم كوردستان وتطوير علاقاتها مع اقليم كوردستان جزءا من المباحثات.

وتتمتع النمسا بعلاقة طويلة الأمد مع إقليم كوردستان وسبق أن افتتحت مكتبها التجاري في أربيل، وقامت الخطوط الجوية النمساوية بتشغيل رحلات مباشرة بين إقليم كوردستان وبلاده منذ عام 2006، وهي أول شركة طيران أوروبية.