بإشراف مسرور بارزاني.. هيئة الاستثمار تبرم اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية

أربيل (كوردستان 24)- بإشرافٍ مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أبرمت هيئة الاستثمار في الإقليم اتفاقية تعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وتهدف الاتفاقية لتنفيذ مشروع مدته أربع سنوات، يوفر فرصاً لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في إقليم كوردستان، وتحديداً في المجالات الزراعية والصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والطاقة المتجددة.

جاء ذلك، خلال استقبال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة المدير الإقليمي للمؤسسة خواجة أفتاب أحمد.

بحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التنسيق والتعاون وتنفيذ الأعمال والمشاريع المشتركة بين مؤسسة التمويل الدولية، العضو في البنك الدولي، والمؤسسات المعنية في حكومة إقليم كوردستان.