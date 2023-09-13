رئيس إقليم كوردستان يستقبل وزير خارجية النمسا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأربعاء، وزير خارجية النمسا أليكساندر شولنبيرغ ووفداً مرافقاً له.

وخلال اجتماعٍ حضره نائبا الرئيس ومسؤول دائرة العلاقات الخارجية لإقليم كوردستان وممثل حكومة إقليم كوردستان في النمسا، بحث الجانبان علاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان، وعلاقات أربيل وبغداد، والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وآخر مستجدات الوضع في المنطقة بصورة عامة.

وإلى جانب الإشارة إلى العلاقات العريقة التي تربط بين الجانبين والإشادة بدعم النمسا لإقليم كوردستان واستمرار الرحلات الجوية المباشرة بين فيينا وأربيل، قدم نيجيرفان بارزاني تهانيه لـ شولنبيرغ بمناسبة إعادة فتح سفارة بلاده في بغداد.

داعياً إلى فتح ممثلية للنمسا في إقليم كوردستان، مجدداً التعبير عن استعداد إقليم كوردستان لتعزيز علاقاته مع النمسا في المجالات كافة.

من جهته، أكد وزير خارجية النمسا أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان وأنهم يعملون على فتح ممثلية لهم في أربيل.

وشدد على أن القطاع الخاص النمساوي يرغب في الاستثمار في إقليم كوردستان.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على أن الاستقرار السياسي والأمني عامل مهم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والتقدم الاقتصادي.

وبشأن الهجرة غير الشرعية، أكد الجانبان أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تستدعي التنسيق متعدد الأطراف بين دول أوروبا والمنطقة.

وعن مشاكل أربيل وبغداد، شدد رئيس الإقليم على أن المشاكل يجب حلها على أساس الدستور وأن النظام الاتحادي يجب تثبيته بالكامل.

مشيراً إلى وجود حوار بناء على أساس التفاهم المشترك يجري في سبيل التوصل إلى حلول وتجاوز المشاكل.

كما شدد على علاقات حسن الجوار مع الدول المجاورة وحماية المصالح المشتركة، في وقتٍ شكلت مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك محوراً آخر للاجتماع.