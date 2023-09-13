سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد غداً

سيرافق مسرور بارزاني في هذه الزيارة، نائبه قوباد طالباني وعدد من وزراء حكومة إقليم كوردستان
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يزور رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني،  يوم غدٍ الخميس، العاصمة العراقية بغداد، يرافقه نائبه قوباد طالباني وعددٍ من الوزراء.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني في حديثٍ لـ كوردستان 24، إن رئيس الوزراء مسرور بارزاني سيزور بغداد غداً الخميس، يرافقه نائبه قوباد طالباني وعدد من الوزراء.

وكان مسرور بارزاني أعلن اليوم الأربعاء، عن عزمه على زيارة العاصمة العراقية، بغداد، لمحاولة حل المشاكل العالقة بشكلٍ سلمي.

وقال مسرور بارزاني في كلمةٍ له خلال إعلان بداية العام الدراسي الجديد تزامناً مع افتتاح المدرسة المتوسطة المختلطة في القرية الكورية بأربيل: صبرنا الطويل لا يعني ضعف إقليم كوردستان، لكن ما يهمنا هو عدم جعل المشاكل بيننا وبين بغداد تأخذ منحىً آخر.

وأضاف: نرغب في حلِّ مشاكلنا العالقة سلمياً، ويجب علينا ضمان كافة المستحقات المالية لشعب كوردستان وحقوقه الدستورية.

وتابع: نرغب بلقاء الأحزاب السياسية ومعرفة سبب هذا التعامل غير الجيد مع شعب كوردستان، عندما يحتضن الشعب الكوردستاني جميع العراقيين ويستقبلهم، من المفترض والمتوقع أن يدافع الشعب العراقي الآن عن حقوق شعب كوردستان. نريد أن نعرف لماذا يتبنّون سياسة تجويع شعب كوردستان.

 

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