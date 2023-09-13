الرئيس بارزاني يستقبل وزير خارجية النمسا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الأربعاء في صلاح الدين وزير خارجية النمسا الكساندر تشالنبيرغ والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع، أوجه العلاقات الممتدة تاريخياً التي تربط النمسا مع العراق وإقليم كوردستان وسبل تعزيز أواصر تلك العلاقات في المجالات كافة.

وأكد وزير خارجية النمسا أن بلاده تنظر بإهتمام للعراق واقليم كوردستان وعن رغبتهم في الاستثمار ودعم الاقتصاد.

وفي جزءٍ آخر من الاجتماع، بحث الجانبان العلاقة بين بغداد وأربيل.

وأكد الرئيس بارزاني على أن الحوار هو السبيل لحل المشاكل العالقة على أساس التوازن والشراكة والتوافق ووفقاً للدستور.