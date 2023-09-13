وزير الخارجية النمساوي حول مشاكل أربيل وبغداد : رغم صعوبة الوضع لكن هناك أفق للحل

أربيل (كوردستان24) - قال وزير الخارجية النمساوي للصحفيين في أربيل اليوم، إنه على الرغم من صعوبة الوضع، إلا أن هناك أفقاً لحل القضايا بين إقليم كوردستان وبغداد.

وأضاف وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرك، اليوم الأربعاء، إن زيارته إلى العراق وإقليم كوردستان كانت ناجحة، وأن النمسا ستواصل تقديم المساعدة إلى أربيل وبغداد.

وتابع : إن لقاءه مع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني كان بناءً ،مشيرا رغم صعوبة الوضع لكن هناك أفق للحل، وقال: أربيل وبغداد يمكنهما حل مشاكلهما.

وفيما يتعلق بعلاقات النمسا مع العراق وإقليم كوردستان، لفت ألكساندر إن النمسا ستواصل التنسيق مع إقليم كوردستان والعراق.

وقال شالنبرك خلال جولة له في سوق القلعة ومن أمام مقهى " مجكو " الشهير في سوق أربيل "هذا البلد يتمتع بثقافة غنية وهذه ليست زيارتي الأولى إلى أربيل،وأنه توجد شركات نمساوية في اربيل وبغداد، وهذا دليل على الثقة بيننا".