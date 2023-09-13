وفد برلماني أوروبي يزور سفارة العراق لدى بروكسل لبحث قضية الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجري وفد من البرلمان الأوروبي زيارة إلى سفارة العراق لدى بروكسل، بهدف التباحث حول قضية الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان.

وبهذا الخصوص، قالت نائب رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي عبير السهلاني، في تصريح لـ كوردستان24، "إنهم سيزورون سفارة العراق في بروكسل للتباحث بشأن قضية الموازنة ورواتب موظفي إقليم كوردستان"، مشيرة إلى "أنهم سيتابعون هذه القضية عن كثب".

من جهته، قال النائب الثاني لرئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي دومينيك رويز، في تصريح لـ كوردستان24، "أدعو حكومتي إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى إجراء المزيد من المباحثات لمعالجة مشاكل الموازنة ورواتب الموظفين".

وأعرب رويز عن اعتقاده بـأن "أحد الأسباب التي تجعل من العراق بأن يتصرف بهذه الطريقة مع إقليم كوردستان، هو الشرخ الحاصل بين الحزبين الرئيسيين في كوردستان".

وللبرلمان الأوروبي مبعوثون برلمانيون إلى أكثر من 40 دولة في العالم، منهم 14 نائباً مبعوثاً للعراق، حيث تتمثل أبرز مهامهم في مراقبة الوضع السياسي والاقتصادي في العراق، لا سيّما في مجال حقوق الإنسان والحريات والعملية الديمقراطية.

ويقوم هؤلاء النواب الـ 14 بإعداد تقرير حول الوضع في العراق مرةً كل ثلاثة أشهر، ويقدمون هذا التقرير إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.