الجيش العراقي ينسحب من الأحياء الكوردية في كركوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسل كوردستان24 في كركوك، أن القوات العراقية التي انتشرت في الأحياء الكوردية منذ بداية الشهر الحالي، بدأت بالانسحاب مساء اليوم الأربعاء.

وفي الـ 25 من أغسطس آب الفائت، احتشدت مجموعة من العرب الوافدين، بدعمٍ من الحشد الشعبي، أمام مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، رفضاً لقرار رئيس الحكومة العراقية بعودة الحزب إلى المدينة.

وترافقت تلك الاحتجاجات التي ساندها الحشد الشعبي، قطعاً للطريق الرئيسي بين كركوك وأربيل، تسبب بتوقف أعمال المواطنين وحركة الأسواق.

وفي الـ الثاني من سبتمبر أيلول الجاري، تظاهر مئات المواطنين الكورد ضد إغلاق الطرقات، لكن القوات الأمنية واجهتها بالرصاص الحي والتي أسفرت عن استشهاد 4 مواطنين كورد وإصابة 15 آخرين.

وبعد هذه الأحداث، انتشرت أعداد كبيرة من القوات الأمنية العراقية في الأحياء الكوردية، وخلقت حالة شبه عسكرية في تلك الأحياء.