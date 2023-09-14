سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يجري زيارة لبغداد

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني زيارة بغداد

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، العاصمة الاتحادية بغداد، يرافقه نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني وعدد من الوزراء، وذلك بهدف حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي لكوردستان24: "سيجري رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، يوم الخميس زيارة الى بغداد، وسيتم خلال الزيارة عقد سلسلة اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية".

وأضاف أن "إقليم كوردستان يعتزم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وأن يحصل شعب إقليم كوردستان كغيره من مناطق العراق على حقوقه المالية بما فيها الرواتب".

وأكد هورامي "حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومة الاتحادية، وزيارة رئيس الوزراء ونائبه والوفد الحكومي، تأتي بهدف حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية من خلال تنفيذ الاتفاقيات، وخاصة تنفيذ قانون الموازنة".

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في كلمة له على هامش قرع الجرس إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد "نعتزم زيارة بغداد، لمحاولة حل مشاكلنا سلميا، صبرنا لا يعني ضعف إقليم كوردستان، بل همنا هو أننا لا نسمح بأخذ المشاكل إلى طريق آخر، نريد حل مشاكلنا سلميا ونيل جميع الحقوق المالية لشعب كوردستان والحقوق الدستورية لشعب كوردستان".

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