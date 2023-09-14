وفد حكومة إقليم كوردستان يصل بغداد

أربيل (كوردستان 24)- وصل وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد وذلك لإجراء مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم وحصة كوردستان من الموازنة.

وقال مراسل كوردستان24، ان وفد حكومة الإقليم، والمؤلف من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وآوات شيخ جنب، وزير المالية والاقتصاد، وأوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، وأمانج رحيم، سكرتير مجلس الوزراء، مباحثات مع المؤسسات الرسمية والقادة والأحزاب السياسية في العراق.

وأشار الى ان رئيس وزراء الإقليم، سيلتقي مع رئيس الجمهورية العراقي، ورئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب العراقي، كما سيعقد لقاءات مع قادة وأحزاب سياسية عراقية، من بينهم نوري المالكي، وهادي العامري، وعمار الحكيم، وحيدر العبادي".

وأكد أن وفد حكومة إقليم كوردستان سيتباحث مع المسؤولين العراقيين والأحزاب السياسية حول المستحقات المالية لإقليم كوردستان المنصوص عليها في قانون الموازنة، والتي لم يتم إرسال هذه الحقوق المالية إلى إقليم كوردستان حتى الآن.